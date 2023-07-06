القاهرة الإخبارية: اقتصاد الصومال ينتعش ويحقق نموا بنسبة 2.4%

قال عدنان عبدي مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الاقتصاد الصومالي ينتعش، وفقا لتقرير صادر من مكتب الإحصاء الوطني في الأسبوع الجاري، إذ بلغ الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي 2.4%.

قطاع الزراعة يسيطر على العمود الفقري لاقتصاد الصومال

وأضاف «عبدي»: «هذه النسبة تقل عن النسبة المتوقعة التي كانت تقدر بـ3.63%، والتقرير يشير إلى أن قطاع الخدمات مثل الاتصالات والأعمال الصناعية الثقيلة تشهد ازدهارا كبيرا، لكن قطاع الزراعة ما زال يسيطر على العمود الفقري للاقتصاد الصومالي».

الاقتصاد الصومالي زراعي بالدرجة الأولى

وتابع: «العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي خلال العام الماضي أسهمت في نمو الاقتصاد المحلي، مشددًا على أن الاقتصاد الصومالي اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى، والمناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب هي مناطق زراعية، وكلما جرى تحرير مناطق من سيطرة حركة الشباب انتعش الاقتصاد الصومالي وتزدهر التجارة المحلية التي تسهم إلى حد بعيد في رفع الناتج المحلي الإجمالي للحكومة الصومالية».

واختتم: «التقرير يقول إن هناك فعالية كبيرة في أداء الاقتصاد الصومالي رغم الأزمات المتكررة مثل الجفاف والتحديات الأمنية التي تواجه قطاع المال والأعمال في الصومال».