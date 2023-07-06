عاجل.. «كاف» يحسم جدل مشاركة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا أسوة بالأهلي

حسم مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل بشأن مطالبة نادي الزمالك المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل أسوة ما حدث مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي.

«كاف»: الأهلي وبيراميدز في أبطال أفريقيا بفرمان الجبلاية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «يتم الاعتماد على اختيار كل اتحاد وطني لأنديته وهو ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري سلم لنا الأندية التي ستشارك بشكل رسمي وهي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية».

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