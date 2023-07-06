رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. «كاف» يحسم جدل مشاركة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا أسوة بالأهلي

كتب:

محمد أيمن سالم
07:16 م | الخميس 06 يوليو 2023
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»

حسم مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الجدل بشأن مطالبة نادي الزمالك المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل أسوة ما حدث مع النادي الأهلي خلال الموسم الماضي.

«كاف»: الأهلي وبيراميدز في أبطال أفريقيا بفرمان الجبلاية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «يتم الاعتماد على اختيار كل اتحاد وطني لأنديته وهو ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري سلم لنا الأندية التي ستشارك بشكل رسمي وهي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية».

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

اقرأ المزيد:

عاجل.. مفاجأة في تقرير حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي بشأن الهدف الملغي

عاجل.. عقوبات من رابطة الأندية لجماهير الأهلي والإسماعيلي

سياسيون: «تحالف العمل الأهلي» ذراع الدولة المصرية لدعم الطلاب المتفوقين الأكثر احتياجا

عاجل.. أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إلغاء هدف الإسماعيلي أمام الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي على طلب الزمالك في «القمة»
بقلم محمد أيمن سالم