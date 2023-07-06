جامعة طنطا تحتل المركز الـ5 محليا والـ17 أفريقيا وفقا لتصنيف AD Scientific Index

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا عن ظهور جامعة طنطا في المركز1508، من بين 19526 جامعة على مستوى العالم، طبقا لتصنيف AD Scientific Index 2023، كما حققت المركز 17 من بين 1221 جامعة أفريقية، والمركز الخامس بين أفضل 10من الجامعات المصرية، وذلك من بين 89 جامعة طبقا لمجموع H Index.

التميز البحثي والأكاديمي للجامعة

أوضح الدكتور محمود زكي أن جامعة طنطا ضمت 10 من العلماء الذين جرى تصنيفهم في أعلى النسب المئوية على مستوى العالم والمحلى طبقاً لبيانات التصنيف، موضحاً أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ومخرجاتها البحثية من المجالات الأكاديمية، موجهاً التهنئة لعلماء وباحثي الجامعة لتحقيقهم هذا الإنجاز الذي يعكس جودة إنتاجهم العملي متمنياً لهم تحقيق المزيد من التقدم طوال مسيرتهم العملية.

تقيم الجامعات وفقاً لأدائها العلمي

أضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف AD Scientific Index 2023 يستند إلى عدة مقاييس مثل مؤشر H «مقياس لإنتاجية وتأثير العمل المنشور»، ومؤشر i10 وإجمالي الاستشهادات، وتعكس هذه المقاييس التأثير العلمي وإنتاجية مخرجات البحث في الجامعة.

وأوضح أن التصنيف يعد نظام يقيم الجامعات والمؤسسات بناء على أدائها العلمي، ويوفر موردا شاملا وموثوقا للتفضيلات والخيارات الأكاديمية على جميع المستويات، ويسمح المؤشر للمستخدمين بمقارنة أكثر من 20000 جامعة ومؤسسة من 216 دولة بناء على عدد العلماء والمنشورات والاهتمامات الأكاديمية ونتائج التحليل التفصيلية الأخرى.