7 أساتذة من جامعة طنطا يحصدون جوائز الدولة التشجيعية

حصد مجموعة من أساتذة جامعة طنطا على مجموعة من جوائز الدولة التشجيعية لعام 2022، حيث حصل الدكتور مصطفى السيد الشويري الأستاذ المساعد بكلية العلوم عليها في العلوم البيولوجية، كما نالها الدكتور عمار حامد الشيخ المدرس بكلية الهندسة في العلوم الهندسية، وفاز الدكتور سامح سمير عطوة الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجائزة العلوم الأساسية.

جوائز الدولة للهيئات

أما جوائز الدولة للهيئات والأفراد لعام 2021 فحصد 4 من أساتذة الجامعة 4 جوائز، حيث فاز الدكتور أحمد محمد مسعد قابل الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة طنطـا على جائزة الدكتور شوقي إبراهيم الحداد في مجال الأورام السرطانية، وحصدت الأستاذة الدكتورة نشوى محمد محمد يوسف عبد التواب الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا، جائزة أكاديمية الشروق للإبداع العلمي والتكنولوجي في مجال الهندسة المدنية والمعمارية للمشروعات الصناعية، كما حصد الدكتور أحمد طه براغيث الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة الدكتور أحمد محرم أحمد في مجال الهندسة الانشائية وتطبيقاتها العملية، وحصد الأستاذ الدكتور حمدي محي الدين عفيفى أبوالنور الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا جائزة الدكتور محمد محمد الهاشمي فى مجال بحوث وتكنولوجيا التشييد والمنشأت الخرسانية.

دعم خطة الدولة

وهنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا باحثيها الحاصلين على الجوائز، موضحاً أن حصول الجامعة على 7 جوائز يعكس جودة البحث العلمي بها، وجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كافة المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على تشجيع البحث العلمي وتوفير البيئة الداعمة لعلمائها وباحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة وتعزيز مكانتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.