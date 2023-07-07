أسعار الذهب اليوم الجمعة في محال الصاغة

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات، اليوم الجمعة عند 2170 جنيها للجرام عيار 21، و2480 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 7-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2480 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2170 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيه.

وتباينت أسعار الذهب أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت ثم ارتفعت.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الخميس، بعد صدور عدد من البيانات الخاصة بالبطالة والتوظيف وحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس.

وفشل الذهب في الارتفاع لتحقيق المكاسب من أقل سعر وصل إليه 1925 دولارا إلا أنه فشل في ذلك ليكمل الانخفاض ليعود إلى التراجع مستهدفاً مستوى 1900 دولار للأونصة ليظل الاتجاه الهابط هو المسيطر حتى الآن على أداء الذهب على المدى القصير.