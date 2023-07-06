«قنبلة» تثير مخاوف أبطال «مطرح مطروح» في البرومو الدعائي للفيلم

طرح الفنان كريم عفيفي، البرومو الدعائي لفيلم مطرح مطروح، تمهيدًا لعرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل.

وظهر في الإعلان الدعائي لفيلم مطرح مطروح، كل من محمود حميدة، وكريم عفيفي وشيماء سيف، يجلسون على طاولة، ثم كانت المفاجأة بـ«قنبلة» تسقط عليهم من الشباك، إذ يحاولون إبعادها عن المكان، إنقاذًا لحياتهم، وذلك بشكلٍ كوميدي، حتى تضطر شيماء سيف لوضعها في الحمام.

وقال كريم عفيفي، لـ«الوطن»، إن الشركة المنتجة حددت 19 يوليو المقبل ليكون موعدا مبدئيا لطرح الفيلم في السينمات: «الفيلم ده أنا بحبه جدا ومن أقرب الأعمال لقلبي يعني اللي أنا عملتها حتى الآن.. أنا بحبه يعني فإن شاء الله ربنا يكرم ويطلع فيلم كويس».

أبطال وأحداث فيلم مطرح مطروح

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.