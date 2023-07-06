تعد رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية أحد أهم اهتمامات الطلاب في تلك الآونة حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ التظلم اعتبارا من السبت 8 يوليو 2023، وحتى الثلاثاء 25 من نفس الشعر لمدة 15 يوما، لمن يرغب في ذلك من الطلاب.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية للإجابة على تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم في تلك الآونة.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية تتواجد في طنطا حيث أن الإسكندرية تتبع قطاع طنطا وفقا لما أعلنته الوزارة.

وأوضحت أن أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية التي تتواجد في طنطا هي كالتالي:

- الدبلوم الثانوي التجاري، مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر.

ـ الثانوي الصناعي مدرسة ناصر الزراعية شارع محب ـ طنطا.

ـ دبلوم الثانوي الزراعي مدرسة على مبارك الابتدائية شارع على مبارك أمام مبنى الرقابة الإدارية.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية

تعد رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية مثل باقي المحافظات حيث أقرت الوزارة أن الطالب الراغب في تقديم طلب تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية، عليه أن يسدد مبلغ بقيمة 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم على درجاتها.

خطوات تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الإسكندرية

- توجه الطالب بإيصال السداد إلى لجان التظلمات

- يحدد الموظف المختص موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم الطالب على درجاتها.

- الذهاب في الميعاد المحدد للطالب للاطلاع على ورقة إجابة ويقوم بتدوين الملاحظات، وتسليمها إلى الموظف، وسيتم ذلك بعد التوقيع على كراسة إجابة.

- وأخيرا يدون الطالب رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية والمادة التي يرغب التظلم بها.