مؤلف فيلم البعبع: أمير كرارة نجم يعرف قيمة السيناريو ويحترم التفاصيل

قال السيناريست إيهاب بليبل، مؤلف فيلم البعبع، إن بطل الفيلم أمير كرارة، من النجوم الذي يدركون أهمية المؤلف، ومن ثم يكون حريصًا على احترام السيناريو الذي يكون بين يديه، ويقوم بكل ما تحتاجه المشاهد من أداء طالما في صالح العمل برمته، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».

واستند إيهاب بليبل، إلى مشهد قيام الفنانة القديرة إنعام سالوسة بصفع أميرة كرارة على وجهه في فيلم البعبع، وتأكيده أنه أحد المشاهد الذي تفاعل معها الجمهور، للإشارة إلى احترام «كرارة» للسيناريو، خصوصًا وأن هذا المشهد كان مكتوبًا منذ البداية وهو تلقي سلطان البعبع الشخص القوي صفعة مفاجئة على وجهه من امرأة متقدمة في العمر.

أمير كرارة يفعل أي شيء لصالح العمل الفني

واستطرد بقوله: لم يطلب أمير كرارة تغيير هذا المشهد أو رفض تلقي صفعة على وجهه، لأنه نجمًا يحترم المؤلف والسيناريو، ودائمًا ما يقول أنا معاك في أي حاجة طالما في صالح المشهد.

إيرادات فيلم البعبع في أسبوع

فيلم البعبع تجاوزت حصيلة إيراداته 21 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما الأسبوع الماضي في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، الطفل جان رامز، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.