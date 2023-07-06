فيلم البعبع يحقق إيرادات بقيمة 1.2 مليون جنيه في يوم واحد

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بمليون و208 آلاف و530 جنيها، وقفز إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وتجاوز إجمالي إيراداته 20 مليون جنيه على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق عرضه بالسينما، وتصدّر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات تتجاوز 70 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة الفيلم

وتدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع، وهو أحد المجرمين التائبين، الذي يواجه مواقف صادمة يعيشها خلال يوم واحد تجمعه بطفلين، وشابة تسعى للسفر إلى الخارج في بعثة دراسية، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

إيرادات فيلم البعبع

وجاءت إيرادات فيلم البعبع على مدار أيام عيد الأضحى، حيث حقق يوم وقفة العيد الثلاثاء 27 يونيو من الشهر الماضي 478 ألفا و705 جنيهات، وفي أول أيام عيد الأضحى حقق إيرادات 2 مليون و232 ألفا و395 جنيها، وحقق يوم الخميس 3 ملايين و157 ألفا و50 جنيها، وحقق يوم الجمعة إيرادات تقدر بـ3 ملايين و541 ألفا و530 جنيها، والسبت 4 ملايين و233 ألفا و454 جنيها، والأحد 3 ملايين و128 ألفا و77 جنيها.