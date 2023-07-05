20 مليون جنيه إيرادات فيلم البعبع بعد أسبوع من العرض

جاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، على مدار الأسبوع الماضي منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، نحو 20 مليونا و161 ألفا و589 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر بذلك المركز الثالث في قائمة الإيرادات، حيث جاء في المركز الأول فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات تتجاوز 71 مليون جنيه، وفيلم تاج في المركز الثاني بإيرادات تتجاوز 26 مليون جنيه.

إيرادات فيلم البعبع

وجاءت إيرادات فيلم البعبع على مدار أيام عيد الأضحى، حيث حقق يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة العيد 478 ألفا و705 جنيهات، وفي أول أيام عيد الأضحى حقق إيرادات 2 مليون و232 ألفا و395 جنيها، وحقق يوم الخميس 3 ملايين و157 ألفا و50 جنيها، وحقق يوم الجمعة إيرادات تقدر بـ3 ملايين و541 ألفا و530 جنيها، والسبت 4 ملايين و233 ألفا و454 جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال سلطان البعبع الذي تربى وعاش حياته في وسط عالم ملئ بالبلطجة، ولكن تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج لاستكمال دراستها، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.