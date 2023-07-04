محمد عبدالرحمن عن فيلم البعبع: قيامي بحركات أكشن كانت مفاجئة بالنسبة لي

يشارك الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» في فيلم البعبع الذي جرى طرحه بدور العرض السينمائي في ماراثون موسم أفلام عيد الأضحى 2023، ويجسّد خلال أحداث الفيلم شخصية اسمها «سوكا» الصديق المقرب لـ«سلطان البعبع» الذي يقوم بدوره أمير كرارة، واصفًا إياها بالتجربة الجديدة خصوصًا وأنها تدور في يوم واحد فقط، 24 ساعة مليئة بالتفاصيل والأحداث والجميع يترقب كيف ينتهي الأمر وإلى ماذا ينتهي.

وعن سبب حماسه للفيلم ولشخصية «سوكا»، قال محمد عبدالرحمن لـ«الوطن»: عندما تحدث معي المنتج أحمد بدوي وشرح لي حدوتة الفيلم، وجدت أن الفكرة حلوة جدًا، متابعًا: وبعد كده فاجأتني بأنني سأقوم بتقديم حركات أكشن في «البعبع» قولتله إنت أكيد بتهزر، أقسم لي إن الموضوع بجد، طبعًا سألته إزاي يعني؟، قالي الأكشن إنت وأمير كرارة وكده.

فيلم البعبع تجربة جديدة

واستطرد بقوله: ولمّا حكى لي مخرج الفيلم حسين المنباوي عن الدور بكل مافيه من حركات وانفعالات، سألته إنت بتتكلم عني أنا في الفيلم ده؟، وبالفعل مع كلامهم شعرت بالطمأنة، ومع التصوير نفذت حركات أكشن كنت أعتقد أنِ لا أملك القدرة على تنفيذها، والحمدلله قدمت طريقة مختلفة تمامًا، وأكشن بجد وكوميديا، الحمدلله، وأتمنى فيلم البعبع يعجب الجمهور.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، الطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.