مواعيد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، تشغل الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والأهالي في شتى أنحاء المحافظات، للحصول على درجاتهم التي لم يحصلوا عليها، مواعيد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، تنشره «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

مواعيد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وجاءت مواعيد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

ويبدأ تلقي طلبات التظلمات، 8 يوليو الجاري، بعد غدٍ السبت، ويستمر لمدة 15 يومًا على أن تنتهي يوم 25 من نفس الشهر، بينما من المقرر أن يتم السماح للطلاب والطالبات بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم إذا كانوا من محافظة أخرى، بينما لا ينطبق ذلك على محافظات القاهرة الكبرى.

عناوين وأماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وحددت وزارة التربية والتعليم عناوين لجان النظام والمراقبة التي يتم تقديم طلبات التظلم والاطلاع فيها، كما يلي.

وفي محافظة القاهرة، تقدم تظلمات دبلوم التجاري في مدرسة الزيتون الإعدادية بنين 101، بجوار مترو أنفاق حلمية الزيتون، وتقدم تظلمات دبلوم الزراعي في مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية، تقاطع شارع أحمد سعيد.

أما تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي، فتقدم في مدرسة المعهد العلمي الإعدادية بنين 1009، شارع كورنيش النيل الملك الصالح، وتقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي للتعليم والتدريب المزدوج في مدرسة الإبراهيمية الثانوية 1، بجوار القنصلية السعودية بجاردن سيتي.

ويتم تقديم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي للتكنولوجيا التطبيقية في مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، مدينة نصر.

وفي مدينة الزقازيق، تقدم تظلمات دبلوم الثانوي التجاري في مدرسة السادات الإعدادية بنين، بجوار مديرية الصحة، وتقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي في مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية الحسينية.

وفي مدينة طنطا، تقدم تظلمات دبلوم الثانوي التجاري في مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، خلف المدينة الجامعية طالبات بسيجر، وتقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي في مدرسة ناصر الزراعية، شارع محب، أما تظلمات دبلوم الثانوي الزراعي فتُقدم في مدرسة على مبارك الابتدائية، شارع علي مبارك، أمام مبنى الرقابة الإدارية.

وفي مدينة قويسنا بالمنوفية، تقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي في مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية، شارع الجمهورية، قويسنا، أما تظلمات دبلوم الثانوي التجاري فتُقدم في مدرسة قويسنا الثانوية التجارية، شارع المحطة.

وفي مدينة الإسكندرية، تقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي في مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية، شارع الجيش، وتقدم تظلمات دبلوم الثانوي التجاري في مدرسة الإسكندرية الثانوية التجارية، شارع الجيش.

وفي محافظة الغربية، تقدم تظلمات دبلوم الثانوي الزراعي في مدرسة السلام الإعدادية الزراعية، بجوار مصنع الألبان، وتقدم تظلمات دبلوم الثانوي الصناعي في مدرسة طنطا الصناعية، بجوار مستشفى الرمد.