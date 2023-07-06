رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات.. الموعد والأماكن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، فضلًا عن موعد وأماكن تقديم التظلمات، عقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، حيث من المقرر أن تبدأ لجان التظلمات في تلقي طلبات الطلاب والطالبات للتظلم على نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2023 مطلع الأسبوع المُقبل.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات، بالإضافة إلى أماكن التظلمات وموعدها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم فإنّ موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات يبدأ بعد غدًا السبت الموافق 8 يوليو الجاري على أن تستمر لمدة أسبوعين 15 يومًا، حيث يكون آخر أيام تلقي تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، أنّ رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات تبلغ قيمتها نحو 100 جنيه لكل مادة دراسية يرغب الطالب في التظلم عليها، التي يتم دفعها من خلال مكاتب البريد لصالح حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في جميع المحافظات التي شملت الأماكن الآتية:

يقدم طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالقاهرة التظلمات في لجان مدارس الزيتون الإعدادية، وفاطمة الزهراء الإعدادية المهنية بنات بالعباسية، والمعهد العلمي الإعدادية بينن، والإبراهيمية الثانوية، والشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

وتستقبل لجان محافظة الغربية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في لجان مدارس عمرو بن العاص للتعليم الأساسي، وعلي مبارك الابتدائية، وناصر الزراعية.

وفي الشرقية، تقدم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في لجان مدرستي السادات الإعدادية، والزقازيق الفنية المتقدمة الصناعية.

وفيما يخص طلاب المنوفية، فإنّه يتم تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في لجنة مدرسة الشهيد باسم جمال شلف التجارية بنات.

كما تستقبل اللجان الآتية بحسب المحافظات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وهي:

دمياط.. مدرسة محمد عبده الابتدائية.

البحيرة.. مدرستي دمنهور الثانوية الزخرفية، ودمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات.

بني سويف.. مدرسة الصناعات الميكانيكية بنين.

المنيا.. تجاري أ بمدرسة الزراعة الثانوية، وتجاري ب بمدرسة علي فراج الفنية المتقدمة التجارية بمحافظة الفيوم، وزراعي أ بمدرسة الاتحاد الإعدادية، وزراعي ب بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية، وصناعي أ بمدرسة المنيا الفنية الصناعية بنات، وصناعي ب بمدرسة الفريق عبد المنعم رياض التجارية التجريبية بمحافظة أسيوط.

سوهاج.. المدرسة الفنية بنات.

خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفيما يخص خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالمحافظات فإنّها تتمثل في الآتي:

سداد رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في أحد مكاتب البريد.

الحصول على إيصال السداد من البريد وتسليمه رفقة طلب التظلم في المقر المخصص لتلقي طلبات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

يتم تحديد موعد لمراجعة المادة التي تقدّم الطالب أو الطالبة بطلب تظلم عليها.

الذهاب في الموعد المحدد ومراجعة كراسات الإجابات وتدوين الملاحظات الخاصة بالدرجات أو الإجابات، ثم ينتظر نتيجة فحص التظلم الخاص به.