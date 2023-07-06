عزة هيكل: المرأة أيقونة للثورة وحافظة للتراث والعادات والتقاليد

قالت الدكتورة عزة هيكل، الكاتبة والناقدة، إنَّ العديد من المكتسبات تحققت للمرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي ودولة 30 يونيو على مدار السنوات الـ10 الماضية، مشيرة إلى الأدوار العديدة والمهمة للمرأة في المجتمع فهي أيقونة للثورة وحافظة للتراث والعادات والتقاليد.

هيكل: مهام عديدة منوطة بها المرأة المصرية

وأضافت «هيكل» خلال مداخلة هاتفيه لها لتغطية خاصة بعنوان «حماية وتمكين.. جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ عدة مهام منوطة بها المرأة المصرية «أم ومربية ومعلمة والعديد من الأدوار الاجتماعية بجانب أدوارها الحياتية الأخرى خاصة مع خروجها للعمل».

وعي المرأة المصرية والمشاركة السياسية

وتابعت الكاتبة والناقدة: «خوف المرأة المصرية على وطنها ووسطية مصر وعاداتها وتقاليدها دفعها إلى المشاركة بـ ثورة 30 يونيو وتأييدها بل كانت المحرك الرئيسي للأسرة في جميع الميادين التي نزلت إليها.. حتى النساء اللاتي كن بعيدات عن المعترك السياسي امتلكن وعي كبير قادهن للقرار الصحيح».