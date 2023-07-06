خروج 17 مصابا في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي من مستشفى ملوي

أعلن مستشفى ملوي التخصصي في جنوب محافظة المنيا، عن خروج جميع المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وعددهم 17 شخصا، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الإسعافات الطبية اللازمة.

انقلاب ربع نقل بالصحراوي الغربي

ووقع صباح اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بجروح وإصابات مختلفة، بينها كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور في مختلف أنحاء الجسم، وحضرت فرق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة وإجراء اللازم.

التحفظ على السيارة المنكوبة

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على السيارة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت أجهزة الأمن محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقبل قليل شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث انقلاب سيارة بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.