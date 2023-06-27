إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، منذ قليل، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بحوالي 12 كيلو، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وذلك لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

وتبين أن المصابين في الحادث هم «حارس . ج . أ» 21 سنة، مقيم البداري محافظة أسيوط، مصاب كسر مضاعف بالذراع الأيمن، و«هدى. أ . س» 17 سنة، مقيمة اسيوط، مصابة جرح بالذراع الأيمن، و«عامر. ج . أ» 30 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«علي. ع . ع» 33 سنة، مقيم محافظة سوهاج، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و«منة. م . س» 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و«محمود. س . ع» 55 سنة، مصاب كدمات وسحجات.