رسوم اشتراكات العضوية بمكتبة مصر العامة في قنا.. تبدأ من 60 جنيهًا

أعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رسوم اشتراكات العضوية والخدمات المقدمة بمكتبة مصر العامة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة تسيير أعمال المكتبة، لتنظيم العمل الإداري داخل المكتبة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد عباس مدير المكتبة، وأعضاء لجنة التسيير، وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد من العاملين بالمكتبة.

خدمات مكتبة مصر العامة بقنا

وبحسب بيان ديوان عام محافظة قنا، فإن الرسوم التي جرى إقرارها تعتبر رسوما بسيطة مقابل الخدمات التي سوف يستفيد منها المواطن داخل المكتبة، ويجب الحفاظ على محتوياتها من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة، حتى تستمر المكتبة في تقديم خدماتها لأبنائنا جيلا بعد جيل .

محافظ قنا: المكتبة نقلة نوعية في قطاع الثقافة

وأضاف الداودي، أن المكتبة سوف تُمثل نقلة نوعية متميزة في قطاع الثقافة بمحافظة قنا، كونها منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.