مدير «الرعاية الصحية» بالأقصر: منظومة التأمين الصحي الشامل «إنجاز تاريخي»

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، عبر برنامج «هذا الصباح» الذي يقدمه الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي أهم الملفات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو، وهي مشروع التأمين الصحي الشامل الذي جاء ضمن أولويات الحكومة.

منظومة التأمين الصحي الشامل من أولويات الدولة منذ 2018

قال أحمد البرعي مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بمداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على قناة «اكسترا نيوز»، إنَّ منظومة التأمين الطبي الشامل إنجاز تاريخي تمّ تحقيقه ومن أولويات الدولة منذ عام 2018 وتمّ إطلاقه بالأقصر في فبراير 2021، متابعًا أن «من اهم الأهداف للمشروع هو تحقيق رضا المنتفع».

يتم تقييم رضا المنتفع من خلال استبيان

وأضاف مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر أنَّه يتمّ تقييم رضا المنتفع من خلال استبيانات بمكان الخدمة واتصال به لجمع السلبيات والإيجابيات أثناء العلاج ومن رسالة الهيئة هو تقديم الخدمات بجدارة واحترافية لتحقيق الرضا والرخاء للمواطن.