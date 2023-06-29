أرقام ومعلومات مهمة عن مدن «العلمين وحدائق العاصمة وسلام شرق بورسعيد»

3 مدن مهمة، عملت الدولة على بنائها، انطلاقاً من خلق شرايين تنمية جديدة، ومستقبل عمراني واعد، ففي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سنوات ثورة 30 يونيو حصاد مثمر وآفاق واعدة المدن الجديدة في عشر سنوات شرايين التنمية ومستقبل عمراني واعد»، حددت تفاصيل مدينة العلمين الجديدة، ومدينة حدائق العاصمة ومدينة سلام شرق بورسعيد.

مدينة العلمين الجديدة

بنيت مدينة العلمين الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز على ساحل البحر المتوسط؛ لتحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع ودعم الاتصالية بين قطاعات برج العرب ومرسى مطروح وسيدي براني لتيسير انتقال السكان والعمالة وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الساحل الشمالي.

تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بحوالي 35 كيلومترا على مساحة 48 ألف قدان وجار حاليا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان، وتضم «جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا - الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري - المدينة التراثية على مساحة 260 فدان - الممشى السياحي بطول 7 كم - بخلاف أكثر من 37 ألف وحدة سكنية به 18 برجا وعمارات الداون تاون، والحي اللاتيني وكمبوند 700 فدان بعدد 10800 وحدة شاليهات وفيلات وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة سكن مصر».

مدينة حدائق العاصمة

مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحتها 33.8 ألف فدان، تقع في محافظة القاهرة، شرق مدينة بدر، يحدها من الغرب الطريق الدائري الإقليمي، ومن الشرق طريق القاهرة - السويس الصحراوي من كيلو 56 إلى كيلو 75، ويحدها من الشمال خط سكة حديد عين شمس - السويس) والمدينة ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2350 فدانًا، وتتكون من عدد 21552 وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى عدد 7128 وحدة إسكان متوسط.

مدينة سلام - شرق بورسعيد

مدينة سلام - شرق بورسعيد دشنت بهدف تعزيز دمج سيناء في النسيج القومي المصري، وإدخالها في مجال اهتمام المستثمرين وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطني والأجنبي؛ من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وتبلغ مساحة المدينة 16 ألف فدان، ويتوقع أن تستوعب عددا من السكان يقدر بحوالي 1.250.000 نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 205 أفدنة تتكون من 6 قطاعات عمرانية، و12 حيا سكنيا، ويبلغ طول الشاطئ على البحر المتوسط 12 كم، حيث جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي شاملة أعمال المرافق والخدمات، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم .

ويعتمد بناء المدينة على تحقيق تحفيزات للإقامة وحوافز اقتصادية واجتماعية للمواطنين، وتحويل عاصمة المحافظة إلى منطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية تعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال ودعم تأهيل المجتمع المحلي، إلى جانب إنشاء مطار دولي وميناء تجاري على البحر المتوسط، ومستشفيات وبنية أساسية، إضافة إلى 17 مليار جنيه للاستثمار في الموارد التعدينية، و5 مليارات جنيه استثمارات سياحية لتوفير 37 ألف فرصة عمل.