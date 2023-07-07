إصابة 3 أشخاص في اشتعال توك توك بأوسيم

أصيب 3 أشخاص إثر اشتعال توك توك كانوا يستقلونه بطريق المناشى دائرة القسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء احمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق المناشى بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

توقف توك توك على يسار الطريق

وبالانتقال والفحص تبين توقف توك توك على يسار الطريق فجأة فاصطدمت به سيارة ملاكي من الخلف أدى إلى اصطدام التوك توك بعمود إنارة بالطريق العام واشتعال التوك توك بالكامل وإصابة شخصان وطفل كان يستقلونه بحروق من الدرجة الأولى وسحجات وكدمات والحالة العامة مستقرة.

وتم إزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.