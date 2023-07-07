إذاعة القرآن الكريم تدشن حسابها على ثريدز بعد ساعات من انطلاقه

إقبال كبير من الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة لإنشاء حساب على موقع الرسائل الجديد ثريدز الذي أطلقته شركة ميتا كمنافس لتطبيق تويتر ذي الشهرة الواسعة، وما أن تم الإعلان عن بدء العمل رسكيًا بالتطبيق حتى شهد حالة كبيرة من الإقبال من قبل المستخدمين الذين بلغ عددهم بعد 24 ساعة من الانطلاق أكثر من 10 ملايين مستخدم من حول العالم.

وحرصت إذاعة القرآن الكريم على إنشاء موقع جديد لها على التطبيق المستحدث، لتقديم المحتوى الديني الوسطي الذي تقدمه الإذاعة على مختلف المنصات والمواقع الإلكترونية، ونوهت عن حسابها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتبت على المنشور، لمتابعة إذاعة القر آن الكريم على ثريدز ووضعت اللينك الخاص بها.

وكتبت إذاعة القرآن الكريم على موقعها بالتطبيق الجديد ثريدز وصف الإذاعة بأنها شبكة مختصة بإذاعة آيات الذكر الحكيم والبرامج الإسلامية بدأت في بث إرسالها في 25 مارس 1964.

لينك إذاعة القرآن الكريم على ثريدز

https://www.threads.net/@qurankarimofficial

المنشور الأول على ثريدز

نشرت إذاعة القرآن الكريم منشورين على الموقع الجديد ثريدز بعد ساعات من انطلاقه، الأول منشور عبارة عن صورة مرفق بها دعاء كتب به : «اللهمّ هذّب طبعي، وأدِّب خُلُقي، واجمع بينَ ظاهري والخفاء فلا أكون بوجهٍ مختلف، ولا قلبٍ متقلِّب، ولا ناصحٍ غير مُتَّبع.. اللهمَّ هذا قلبي طهِّره حتَّى يلقاك، وأنظر لي برحمتك حتَّى أراك».

الصلاة الابراهيمية

والمنشور الثاني لصورة لباب الكعبة مرفق بها صيغة الصلاة الإبراهيمية كتب عليها: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد»، وقد حظي المنشورين بتفاعل من المستخدمين الجدد.