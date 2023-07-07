منح جامعية من الوكالة الأمريكية لـ250 طالبا وطالبة.. تعرف على خطوات التقديم

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم في برنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر، والذي تقوم على تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضحت الوكالة تفاصيل برنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر، والتي تستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي:

برنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

- مدة المنح الدراسية الجامعية أربع أو خمس سنوات قد تسبقها سنة تمهيدية (وذلك في حالة التحاق الطالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) في مجموعة متنوعة من التخصصات الدراسية المتميزة.

- تقدم تلك المنح الدراسية لما يقارب 250 طالبا وطالبة والمخصص نسبة منه للطلاب ذوي الإعاقة في العام الدراسي الجامعي 2024 - 2023 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في 11 جامعة مصرية حكومية وغير حكومية.

- توزع تلك المنح الدراسية إلى 145 منحة دراسية من خلال برنامج المنح الجامعية و105 منح دراسية من خلال برنامج رواد وعلماء مصر المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- سيتم الاختيار بناءً على مدى قوة وجودة استمارة التقديم بعد استيفاء معايير القبول.

- تُتيح المنحة للطلاب المقبولين الدراسة ببرامج الساعات المعتمدة ذات المصروفات والتي تكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية حيث يدرس الطلاب تخصصات حديثة وغير تقليدية.

- الموعد النهائي لتلقي الطلبات 20 يوليو 2023.

- يقبل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية الحكومية ومدارس العلوم والتكنولوجيا STEM.

- لا يقبل طلاب المنازل.

- يتم قبول طلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم فقط.

- يتم قبول طلاب ذوي الإعاقة من الشعب الثلاثة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

- الدراسة بكل الأقسام باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة.

- اتخاذ القرار النهائي في توزيع الطلاب على التخصصات في الجامعات يتم بناء على قواعد اختيار الطلاب الخاصة بالمنحة ومن ضمنها معايير تنسيق الجامعات والأماكن المتاحة لدى كل جامعة من الجامعات الشريكة.

تقديم الطلاب ذوي الإعاقة

- ينبغي على الطلبة من ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة تقديم شهادة طبية مفصلة (التقييم النفسي التربوي) أو شهادة التأهيل واضحة بنوع الإعاقة على أن يكون التقرير الطبي أو شهادة التأهيل موقعاً ومختوماً من قبل مستشفى حكومي.

- يجب على الطلبة من ذوي الإعاقة المتقدمين بطلبات الحصول على المنحة، تقديم المعلومات الكاملة حول نوع الإعاقة التي يعانون منها، وذلك ليتسنى لنا تقييم الطلب وتوفير البيئة الأكاديمية الملائمة.

المستندات المطلوبة للالتحاق ببرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر

- صورة فوتوغرافية شخصية للطالب/ة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي (للطالب/ة).

- صورة من بطاقة الرقم القومي (لولي الأمر - الأب والأم أو الوصي القانوني).

- إثبات استهلاك شهري رسمي للكهرباء (حديث).

- بيان بكل الحسابات البنكية أو البريدية لعائل الأسرة لآخر 6 أشهر (حسابات توفير - مرتب – جاري - بريد - قروض - أخرى إن وجدت).

- خطاب من جهة عمل ولي (عائل الاسرة) أمر الطالب/ة يثبت المرتب والحوافز (مفردات مرتب) أو المعاش أو نسخة الشهادة الضريبية للعام الماضي في حالة العمل الحر.

- إذا كانت الأسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يرجى إرفاق الكارت الخاص بها أو نسخة من شهادة أو وثيقة حكومية مختومة تثبت ذلك..

- شهادة مختومة بختم النسر تثبت بأن الطالب التحق بمدرسة حكومية أو تجريبية أو مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في كل سنوات المرحلة الثانوية الثلاث. يتم قبول الإثبات سواء تم ضم الثلاث سنوات في وثيقة واحدة أو إثبات قيد بالمدرسة لكل سنة على حدة حتى لو تم تغيير المدرسة لأي سبب، ولا يتم قبول الاستمارات التي لا تستوفي هذا الشرط.

- ما يثبت حصول الطالب/ة على الجوائز والشهادات المذكورة في الاستمارة (إن وجد).

- نسخ مصورة من عقود إيجار أو ملكية المسكن أو أملاك الاسرة.

- المستندات الاضافية المطلوبة من الطلبة ذوي الإعاقة (شهادات التقييم النفسي التربوي و/أو إثبات الإعاقة من مستشفى حكومية) وما دون ذلك لن يعتد به.

- للتقديم ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامجي المنح الجامعية ورواد وعلماء مصر يمكن مراجعتها من هنــــا.