تحذير من ارتفاع الأمواج بشواطئ العجمي غرب الإسكندرية.. الرايات حمراء

حذّرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، جميع المصطافين الذين توجهوا إلى الإسكندرية اليوم بالتزامن مع إجازة عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» من ارتفاع الأمواج على شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، حيث رفع الرايات الحمراء والصفراء على تلك الشواطئ لتحذير المواطنين من عمليات السباحة في ظل ارتفاع الأمواج.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم، فإنه يجب على المصطافين المتوجهين إلى شواطئ العجمي الحذر من حالة البحر غير مستقرة وارتفاع فى الأمواج واتباع تعليمات الإنقاذ.

رايات صفراء وحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن الرايات المرفوعة على شواطئ غرب الإسكندرية مابين صفراء وحمراء لتنبيه المصطافين، بأنّ نزول البحر في المساحات الآمنة للسباحة مع ضرورة الاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ.

معاني ألوان الرايات على شواطئ غرب الإسكندرية

وكشفت الإدارة أن رفع الراية الصفراء تعني إن حالة البحر غير مستقرة نسبيا، وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة الحذر.

بينما رفع الراية الحمراء تعنى خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم.