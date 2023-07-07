«النقل» تعلن دخول برج الإشارات الرئيسي في محطة أبوصوير للخدمة (صور)

أعلنت وزارة النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي أبوصوير بطول 10 كم ومزلقان، و23 موتور تحويله، و31 سيمافور ضوئي، و41 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي «بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد – الزقازيق - أبو كبير» بطول 214 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنزموبيلتى العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «IL4 Safety Integrity Level - 4» معدل أمان المستوي الرابع وهذا أعلى معدل أمان في العالم.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن المشروع يتكون من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا، مؤكدة أن سيمنز موبيلتي شركة رائدة عالميا في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية وشريك وثيق لسكك حديد مصر لأكثر من 60 ستين عاما.

وأشارت إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكى القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

تحديث نظم الإشارات والاتصالات

ونوهت إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.