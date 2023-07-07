بدء تظلمات الدبلومات الفنية غدا.. اعرف الرسوم والتفاصيل

تبدأ تظلمات الثانوية الفنية 2023، غدًا السبت، بعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الأربعاء الماضي بنسبة نجاح 64.47%، خلال المؤتمر صحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد التظلمات ورسومها .

موعد تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 /2022، اعتبارا من السبت الموافق 8-7-2023 وحتى الثلاثاء الموافق 25-7-2023، وأوضحت الوزارة في بيان، لها الخميس، أنّه يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته 15 يوما للتظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول و7 أيام بدلا من 15 يوما على نتيجة الدور الثانى.

رسوم طلب تقديم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

ويستطيع الطالب الراغب في تقديم طلب تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالدرجات التي حصل عليها، أن يقوم بسداد رسوم التظلم وقيمتها 100 جنيه عن كل مادة يتم التظلم على درجاتها، من خلال الهيئة القومية للبريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أو إحدى الشركات المتعاقد معها.