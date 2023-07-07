قبول 500 طالب من كليات العلوم للتدريب الصيفي بمعامل شركات المياه

أعلنت الادارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن قبول 502 من طلاب كلية العلوم، في برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لعام 2023 بمعامل محطات المياه التابعة للشركة بأحياء محافظة القاهرة انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة وتعليمات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب تجاه شباب الوطن وتطوير وبناء كوادر متميزة في مختلف مجالات عمل الشركة لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

قائمة طلاب كلية العلوم المقبولين في برنامج التدريب الصيفي

وكشفت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائمة طلاب كلية العلوم المقبولين في برنامج التدريب الصيفي، ولمعرفة الأسماء يمكنك الضغط على الرابط التالي:https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1u2PKLKqnk6dCYNGHDNT2.https://adminlive.elwatannews.com/edit..

عناوين مواقع التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم لعام 2023

وحددت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عبر المنشور، المعامل التي تقوم بالتدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم لعام 2023 وهي كالتالي:

** محطة مياه الاميرية: معمل الأميرية.

- شارع مرفق المياه - السواح على الضفة الجنوبية من ترعة الإسماعيلية.

** محطة مياه المرج: معمل المرج.

- 12 شارع محمد نجيب - نزلة كوبري محمد نجيب - المرج الجديدة - القاهرة.

** محطة مياه شبرا الخيمة: معمل شبرا الخيمة.

- طريق مصر إسكندرية الزراعي.

** محطة مياه روض الفرج: معمل روض الفرج.

- كورنيش النيل -شبرا مصر.

** محطة مياه مسطرد: معمل مسطرد.

- شارع ترعة الإسماعيلية في شمال شرق القاهرة بمنطقة مسطرد.

** محطة مياه الروضة: معمل الروضة.

- نهاية شارع منيل الروضة - منيل الروضة.

** محطة مياه شمال حلوان: معمل شمال حلوان.

- شارع كورنيش النيل أمام محطة كهرباء حلوان عند مدخل طريق جامعة حلوان.

** محطة مياه كفر العلو: معمل كفر العلو.

- شارع كورنيش النيل بجوار شركة أسمنت بورتلاند حلوان.

**محطة مياه المعادي: معمل المعادي.

- شارع وادي النيل بالمعادي

** محطة مياه التبين: معمل التبين.

- شارع كورنيش النيل - التبين.

** محطة مياه الفسطاط: معمل الفسطاط.

- شارع الفيوم بدار السلام.