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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «طنطا - كفر الشيخ»

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:24 ص | الجمعة 07 يوليو 2023
حادث سير

حادث سير

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الأراضي الزراعية على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولي»، في ناطق مركز طنطا بالغربية، ونُقل المصابون إلى مستشفى طنطا الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

مستشفى طنطا الجامعي يستقبل المصابين 

استقبل مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، 6 أشخاص أعمارهم متفاوتة، مصابين بعدة كدمات وكسور وجروح، في حادث سير سيارة على طريق «طنطا - كفر الشيخ الدولى»، ونُقل المصابون إلى المستشفى، وجارٍ التعامل معهم طبيًا.

اختلال عجلة القيادة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن حادث سير شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولى، بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية، وأن الحادث نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في الأراضي الزراعية على جابني الطرق، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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