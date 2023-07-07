أسعار العملات اليوم الجمعة 7-7-2023.. بينها الدولار والريال السعودي

شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة 7-7-2023، استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة وأبرزها البنك الأهلي وبنك مصر.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية، حسب ما أوضحته البنوك على مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر:30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.49 جنيه للبيع، 33.31 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.85 جنيه للبيع، و33.41 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنية المصري

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري: 39.21 جنيه للبيع، و39.20 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر: 39.24 جنيه للبيع، و39.04 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 جنيه للبيع، 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.40 جنيه للبيع، و8.39 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 100.39 جنيه للبيع، و99.47 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 100.40 جنيه للبيع، و100.13 جنيه للشراء.