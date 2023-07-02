أسعار العملات اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

تشهد أسعار العملات اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك هدوءا ملحوظا مستمر منذ فترة طويلة دون أي تغير، وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات اليوم الأحد 2-7-2023 في البنوك والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

- يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.95 جنيه.

- كما يسجل سعر الدولار اليوم الأحد داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- يبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.32 جنيه للشراء أما البيع 33.67 جنيه.

- يسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.63 جنيه بالنسبة للشراء و33.77 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 33.32 جنيه للشراء وسعر البيع 33.55 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

- فيما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر 38.75 جنيه بالنسبة للشراء و 39.03 جنيها للبيع.

- ويبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 39.18 جنيه للبيع و38.75 جنيه للشراء.

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 39.27 جنيه بالنسبة لسعر الشراء أما سعر البيع يبلغ 39.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- فيما يسجل سعر الدرهم الاماراتي داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه بالنسبة لسعر الشراء أما سعر البيع يسجل 8.43 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأحد في ميد بنك 8.28 جنيه للشراء و 8.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.01 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.30 جنيه.

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.