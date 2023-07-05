استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك

تشهد أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك ثباتا، مع بداية استئناف العمل في البنوك المصرية أمس، بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وتستعرض الوطن في السطورالتالية أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-7-2023 في البنوك وفقا لمواقعها الرسمية، كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

- يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

- يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.95 جنيه.

- كما يسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه بالنسبة للشراء أما سعر البيع 30.96 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

- يبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.32 جنيه للشراء أما البيع 33.67 جنيه.

- يسجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 33.63 جنيه بالنسبة للشراء و33.77 جنيه للبيع.

- كما يبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك مصر 33.32 جنيه للشراء وسعر البيع 33.55 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

- فيما يبلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر 38.75 جنيه بالنسبة للشراء و39.03 جنيه للبيع.

- ويبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 39.18 جنيه للبيع و38.75 جنيه للشراء.

- كما يسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 39.27 جنيه بالنسبة لسعر الشراء أما سعر البيع يبلغ 39.43 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.25 للبيع.

- وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر فسجل 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 8.19 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع اليوم 8.25 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه بالنسبة للشراء و8.40 جنيه للبيع.

- فيما يسجل سعر الدرهم الاماراتي داخل البنك المركزي المصري 8.39 جنيه بالنسبة لسعر الشراء أما سعر البيع يسجل 8.43 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدرهم الاماراتي اليوم الأربعاء في ميد بنك 8.28 جنيه للشراء و 8.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

- يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.01 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.30 جنيه.

- فيما يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم 99.33 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع 100.34 جنيه.

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.