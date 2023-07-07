القبض على المتهم بسرقة عملات أجنبية من أحد الأشخاص بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي من عملات أجنبية، من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو في حقة بمعاينة السيارة للشراء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بسابقة تعرفه على المجني عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي.

وأضاف أنه استبدل المبلغ المالي إلى العملة المحلية من مالك محل مقيم بمحافظة الجيزة، وقيامه بتسليم جزء من متحصلات الواقعة لشقيقه وإنفاقه باقي المبلغ على مديونياته ومتطلباته الشخصية، حيث أمكن ضبط شقيقه وبحوزته جزء من المبلغ المالي، وأقر بعلمه بأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم استهداف وضبط مالك المحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية منعملات أجنبية، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات الواقعة المشار إليها وكذا من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبي.