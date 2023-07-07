الموسيقار عمرو سليم يكشف تفاصيل مشاركته في حفل «الأساتذة»

أعرب الموسيقار عمرو سليم عن سعادته الكبيرة للقاء الجمهور العربي من جديد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم ضمن حفل الأساتذة للمطرب الكبير مدحت صالح.

مشاركة عمرو سليم في الحفل

وقال عمرو سليم لــ«الوطن»: «من المقرر أن أعزف مقطوعتين موسيقيتين في الحفل وحابب أشكر كل القائمين على الحفل وأعتذر للناس لمن لم يجد تذاكر.. تتعوض في الحفلات الجاية وممكن يتابعونا عبر الحياة»، وأضاف عمرو أن الفكرة رائعة ويجب استثمارها في الكثير من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

موعد إذاعة الحفل

ومن المقرر أن يذاع الحفل على شاشة قناة «الحياة»، في تمام الساعة الثامنة مساء، كما تذاع في تمام الساعة 8:30 عبر أثير راديو «نغم إف إم»، ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح أغاني لكبار الموسيقيين ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.