فرص عمل في كبرى شركات خدمة العملاء.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة «كير مصر»، للتنمية، عن توافر فرص عمل من خلال مبادرة أندية التمكين الرقمي للمصريين وغير المصريين في كبرى شركات خدمة العملاء.

وكشفت وزارة الشباب، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل فرص العمل المتاحة في إحدى شركات خدمة العملاء.

فرص عمل:Call Centre Agents

تطلب الشركة للتعين فورا Call Centre Agents، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة.

مميزات الحصول على فرص العمل

- الحصول على إجازات أسبوعية.

- راتب أساسي

- مكان العمل: القاهرة الكبرى.

- متطلبات الوظيفة: مؤهل عالي (خريجين فقط).

- السن لا يتعدى 35 عاما.

- خبرة وبدون خبرة.

- يشترط حصول المتقدم على أحد التدريبات التالية: تدريبات مبادرة أندية التمكين الرقمي (تدريب محو الأمية الرقمية – تدريب مطورين Full Stack – تدريب تطوير البرمجيات وقواعد البيانات – تدريب التقنيات التكنولوجية الحديثة)

- في حالة عدم حضور أحد التدريبات السابقة من تدريبات مبادرة «اندية التمكين الرقمي»، يمكن للمتقدم التسجيل في التدريب مجانا من خلال هذا الرابط، وسيتم التواصل في حالة القبول.

شروط التقديم للتدريبات

- أن يكون العمر بين 18 و35 عاما.

- التفرغ التام لحضور التدريب بالكامل (بواقع 5 أيام داخل مقر التدريب).

- البرنامج مقدم للمصريين وغير المصريين من الوافدين واللاجئين.

- القدرة على الالتزام بوظيفة بدوام كامل بعد الانتهاء من التدريب.

كيفية التقديم على فرص العمل

يمكن التقديم على فرص العمل من خلال هذا الرابط.