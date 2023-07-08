قانوني يوضح شروط حصول الابنة على معاش والداها بعد وفاته

حدد قانون التأمينات والمعاشات شروط حصول الابنة على معاش والدها - المؤمن عليه- بعد وفاته ضمن الفئات المستحقة للمعاش ومنهم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والأخوة والأخوات، ولكن على شرط أن يتوافر فيهم الشروط منذ تاريخ وفاة المؤمن عليه .

شروط حصول الابنة على معاش والدها

وقال الخبير القانوني، محمد عبد المجيد، أن قانون التأمينات والمعاشات كفل حق المؤمن عليه في معاشه حتى بعد وفاته، بأن يذهب إلى أحد أفراد العائلة أو الفئات التي حددها القانون بشرط أن تتوافر فيها كافة الشروط لاستحقاق المعاش، مضيفا أن القانون أعطى للابنة الحق في الحصول على معاش والدها المتوفي لكن وفق شروط محددة.

وأضاف «عبدالمجيد» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون التأمينات والمعاشات أعطى للابنة في معاش والدها بشرط «ألا تكون متزوجة»، موضحا أن القانون وضع هذه الشروط حتى يضمن حق المؤمن عليه حتى بعد وفاته.

إعادة توزيع المعاش

وفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني أنه يمكن إعادة توزيع المعاش بين المستحقين في حالات محددة حتى يعاد توزيع المعاش بين المستحقين وذلك في حالتي طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، أو في حالة عجز الابن أو الأخ عن الكسب.