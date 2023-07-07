إزالة 500 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إزالة نحو 500 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ21، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيها.

وأوضح المحافظ أنّ الحملات المُكبّرة التي نظمتها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختلفة بمديريات الري والزراعة والسكك الحديدية، أسفرت عن إزالة تلك التعديات التي بلغت مساحتها 222 ألفًا و354 مترًا مربعًا.

الإزالة المخالفات من المهد

وشدد محافظ أسوان على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الجهات المختصة لإزالة كل أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري، سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ21.

الجهات المعنية تكثف جهودها للحفاظ على حق الشعب

وأضاف المحافظ أنّ الأمر يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مؤكدا تكثيف الجهود لإزالة التعديات؛ لحفظ حق الشعب والتصدي بكل حزم للمخالفين والمتعدين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.