درجات الحرارة غدا بالمحافظات.. و«الأرصاد» تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت، وتفاصيل درجات الحرارة على العديد من المدن والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت الموافق 8 يوليو وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

ظواهر جوية متوقعة

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، وتمتد من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا

ويُتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا السبت، كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30