جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات

طرحت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، برنامج المعلوماتية الطبية، وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية.

برنامج المعلوماتية الطبية

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفقا لتقرير صادر عن الجامعة، أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، وتعمل علي إعداد طالب مؤهل في كافة التخصصات والمجالات، قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور أسامة عز الدين، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن برنامج المعلوماتية الطبية، المطروح ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة؛ مدرج ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

برنامج المعلوماتية يعد خريجا متميزا

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، منسق برنامج المعلوماتية الطبية، أن البرنامج يُعِد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي.

وأضافت أن برنامج المعلوماتية الطبية يؤهل الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، ومختبرات البحوث، وشركات التأمين الصحي، وشركات المعلومات.

جدير بالذكر أن البرنامج يمنح درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل، مقسمة على أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات.