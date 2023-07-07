تسليم 16 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة مليار و600 مليون بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 16 مشروعا، خلال العام المالي الحالي وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها الخدمة، منها 6 مشروعات مياه شرب، و10 مشروعات صرف صحي بتكلفة مليار و 600 مليون جنيه، استفاد منها 2 مليون و538 ألف مواطن بمختلف مدن وقري المحافظة.

مشروعات تنمية مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وقال المهندس يوسف حلمي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة، وغير مسبوقة في نهو وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، سواء المدرجة ضمن خطة مشروعات حياة كريمه، أو الخطة الاستثمارية، مشيدا بالدعم المستمر واللا محدود من المحافظ، وجميع أجهزة المحافظة، ووزارة الإسكان، وقيادات الهيئة بالقاهرة لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات، وخاصة المشروعات التي كانت متعثرة، وتم نهو أسباب تعثرها، ونهو الكثير منها، مشيرا إلى أنه جاري إنهاء باقي المشروعات تباعا طبقا للبرامج الزمنية المحددة، لافتا إلى التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب بسوهاج.

خريطة المشروعات التي تم الانتهاء منها

وأوضح، حلمي، أن المشروعات التي تم نهوها ودخولها الخدمة خلال العام المالي المنقضي هي كالتالي،

مشروعات مياه الشرب وتشمل

_شبكات مياه سوهاج غرب بطول 32 كيلو بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة.

_ المرحلة الثانية دار السلام بطول 20 كيلو بتكلفة 40 مليون جنيه وتخدم 30 ألف نسمة.

_ محطة توسعات مياه سوهاج غرب بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 600 ألف نسمة .

_ محطة مياه أولاد الشيخ بدار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 20 ألف م3/يوم لخدمة 10 آلاف نسمة.

_ محطة مياه أدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة 70 مليون جنيه وبطاقة تصميمة 17 ألف م3/يوم لخدمة 17 ألف نسمة .

_ المرحلة السادسة لشبكات مياه الكوثر بتكلفة 5 مليون جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة.

مشروعات الصرف الصحي

_صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه وتخدم 18 ألف نسمة.

_ محطة معالجة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة.

_ محطة رفع صرف صحي رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة بتكلفة 150مليون جنيه وتخدم 20 ألف نسمة.

_ محطة رفع صرف صحي رقم4 بحي الكوثر بتكلفة 20 مليون جنيه وتخدم 5 آلاف نسمه.

_ محطة رفع صرف صحي ساقلتة الفرعية بتكلفه 50مليون جنيه وتخدم 20 ألف نسمة.

٦_ محطة معالجة صرف صحي ساقلتة بتكلفة 325 مليون جنيه وتخدم 300 ألف نسمة.

_محطة معالجة صرف صحي البلينا بتكلفة 150 مليون جنيه وتخدم 500 ألف نسمة.

_ صرف صحي قرية الرياينة مركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10آلاف نسمة.

_ صرف صحي قرية بني حميل مركز البلينا بتكلفة 74 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة.

_ صرف صحي قرية الحسنة مركز طما بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة 8 آلاف نسمة.