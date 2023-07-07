عرض خاص لفيلم «البعبع» في جدة بالسعودية.. بطولة أمير كرارة

تقيم الشركة المنتجة لفيلم «البعبع» عرضا خاص للجمهور مع أبطال العمل الليلة في المملكة العربية السعودية، بحضور أبطال العمل الذين سيشاهدون الفيلم مع الجمهور في تمام السابعة مساء في مدينة جدة.

عرض لفيلم البعبع في مدينة جدة بالسعودية

ونشر أمير كرارة منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» معلنا لجمهوره عن حضوره العرض الخاص حيث كتب معلقا: «البعبع مستنيكو في السعودية بجدة، نتفرج سوا علي الفيلم الساعة 7.. أخواتنا وحبايبنا كل سنة وأنتم طيبين».

وتعد هذه المرة الثالثة التي يقام فيها عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، حيث أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الاثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني أمس الخميس في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي، ويقام العرض الخاص الثالث اليوم في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

«البعبع» من بطولة أمير كرارة

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.