القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته في بني سويف

شهدت عزبة الزموط التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا، حيث أقدم زوج على خنق زوجته داخل منزله حتى الموت، وألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليه.

بلاغ بوفاة زوجة في ظروف غامضة جنوب بني سويف

وكانت مشرحة مستشفى الفشن المركزي جنوب محافظة بني سويف، استقبلت جثة لسيدة في بداية العقد الخامس من العمر، إثر تعرضها لإصابات بالجسد، داخل منزلها بعزبة الزموط التابعة لقرية الجفادون بدائرة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق والشرطة لبيان أسباب الحادث وملابساته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة سيدة على يد زوجها بعزبة الزموط التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية من مباحث المركز إلى موقع البلاغ وإخطار جهات التحقيق لمناظرة الجثة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

مناظرة الجثة لبيان ما بها من إصابات

وعقب مناظرة الجثمان، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة السيدة وتدعى «غندرة.س.ع»، إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية إن زوج المجني عليها ويدعى؛ «عيد.ع.م» هو من وراء الواقعة حيث اقدم على التخلص منها صباح اليوم الجمعة، بسبب خلافات معيشية ولديهما من الأبناء 3 أولاد وبنت.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء الطب الشرعي تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.