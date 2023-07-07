طفل يوزع حلويات وهدايا على المواطنين بكورنيش بني سويف: «عايز أفرحك»

فاجأ طفل في الثامنة من عمره، روّاد كورنيش النيل في مدينة بني سويف، بتوزيع الحلويات والهدايا عليهم بالمجان، في محاولة لإدخال البهجة والسعادة عليهم، طالبًا منهم الضحك، رافعًا شعار «خد هديتك وورينا ضحكتك» و«خد قطعة بضحكة» والتي لاقت ترحابًا كبيرًا من قبل المواطنين.

طفل يوزع الهدايا على المواطنين بكورنيش النيل في بني سويف

وقال الطفل «صهيب أحمد عادل» 8 سنوات، بالصف الثالث الإبتدائي: فكرت في إسعاد الأطفال والكبار وإدخال البهجة عليهم، واشتريت مجموعة من الهدايا والحلويات والبسكوتات من مصروفي، وطالبت والدي أن يقوم بتصويري، ثم قررت أن نتوجه إلى الكورنيش، وتوزيع الهدايا على الأطفال والكبار، مقابل الضحك.

صهيب يرفض مساعدة والده ماليًا في تنفيذ فكرة خد هديتك وورينا ضحكتك

وأكد، والد الطفل، أن الفكرة كانت بشكل كامل من ابنه الذي شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول تجربتها هنا في بني سويف قائلًا: لم أتخيل أن تلقى الفكرة ترحاب رواد كورنيش النيل، في البداية عرض ابني الفكرة ووافقته، وحاولت مساعدته بمبلغ مالي، فرفض، وطلب مني فقط مساعدته في التصوير.

ترحاب من المواطنين بفكرة «خد هديتك وورينا ضحكتك»

وتابع: توجهنا سويًا إلى الكورنيش وبدأ في تنفيذ فكرته وتوزيع الحلويات والبسكوت وغيره من هدايا على المواطنين، وقمت أنا بتصويره، وكان ابني يطلب من المواطنين ممن حصلوا على الهدايا فقط التقاط الصورة بابتسامة قائلًا لهم: خد هديتك وورينا ضحكتك.

وأشار والد الطفل إلى أن الفكرة لاقت تفاعلا كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم أيضًا عند التقاط الصور، بينما قرر الطفل تكرارها في عدة مناطق ومرات أخرى.