فتح باب التقديم لمدرسة التمريض بالتأمين الصحي في القليوبية.. اعرف الشروط

أعلن فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، في بيان رسمي، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات، لحملة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وقبول دفعه جديدة بحد أدنى 250 درجة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل فتح باب الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات، والتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بالقليوبية، ورابط التقديم، ومجموع القبول، والأوراق المطلوبة والشروط.

رابط التقديم لمدرسة تمريض التأمين الصحي بالقليوبية

وأوضح الدكتور جمال سلامة، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن التقديم لمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات إلكترونيا بحد أدنى 250 درجة للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023، اعتبارا من اليوم السبت حتى 14 يوليو الجاري على الرابط من هنا.

خطوات تقديم طلب الإلتحاق بمدرسة تمريض التأمين الصحي

وأوضح رئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن خطوات التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض نظام 5 سنوات كالتالي:

- بعد فتح اللينك المشار إليه بظهر به شروط التقديم في المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2024 وهي:

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى.

- الاسم رباعيا.

- تاريخ الميلاد.

- السن 15 عاما في أكتوبر 2023.

- عنوان السكن الحالي.

- المركز الإداري بالمحافظة التابع لها المدرسة المتقدم بها.

- الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة فى نفس المركز.

- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها في ذات عام التقدم ومن نفس المحافظة.

- رقم تليفون الطالب.

- رقم تليفون ولي الأمر.

- الجنسية مصري وشهادة حسن سير وسلوك.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه في حال عدم مطابقة بيانات الطالب مع الشروط المعلنة لن يتم النظر في أوراق للطالب المقدم من خلال الرابط.

وأضاف أن بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة للطالب مع ضرورة تحديد العنوان الفعلي، ليتم التوزيع التلقائي جغرافيا بالفروع التي بها أكثر من مدرسة، وفي حال عدم حصول الطالب على شهادة الصف الثالث الإعدادي من نفس المحافظة إحضار بطاقة لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل، أو شهادة ميلاد الطالب / الطالبة.

وذكر رئيس الهيئة أنه يجب للالتحاق اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختيار الشخصي والكشف الطبي، بحيث يتم رفع صور بملف Pdf يحتوي على صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب وصورة شهادة الإعدادية وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، و إيصال مرافق لولي الأمر، وبيان درجات للصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك، وفي حالة استيفاء المستندات الورقية ومطابقتها سيتم ظهوره على اللينك، ويتم التوجه إلى المدرسة، وسيتم مراجعة الملفات بعد انتهاء موعد التقديم.

وأضاف بأنه يتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب من الموقع بعد التسجيل لتقديمها للمدرسة التي تم الترشيح لها، وعلى الطالب إحضار المستندات التالية مع بطاذقة الترشيح، وصورة شهادة الميلاد و3 صور شخصية حديثة للطالب، وأصل وصورة الشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وتكون سارية، وإيصال مرافق لولي الأمر، سواء كهرباء أو غاز أو مياه، وبيان درجات الصفين الأول والثاني الإعدادي من نفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، وشهادة حسن سير وسلوك وشهادة الجنسية المصرية بيان وزن وطول للطالبة، وبعدها تقوم المدرسة بمراجعة المستندات والبيانات وفتح ملف للطالب بقيمة 100 جنيه.

وأشار «سلامة» إلى أنه يتم بعدها تحديد موعد الاختبارات الواردة في شروط وقواعد القبول، وعلى الطالب اجتياز جميع اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية وحاسب آلي بنسبة 70%، حيث سيتم تحديد موعد اختبار كشف الهيئة وإعلانه للناجحين بنسبة 70% في الاختبارات السابقة، وبعد كشف الهيئة يتم اختيار الحاصلين على أعلى درجات المجاميع بالإعدادية، طبقا لما ورد في شروط التقديم، ويتم عمل الكشف الطبي للمقبولين بالمدرسة طبقا للشروط واحضار أصول المستندات.