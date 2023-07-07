مقرر «قومي المرأة بالجيزة»: الدولة المصرية مهتمة بتمكين السيدات في كل المجالات

قالت الدكتورة ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تقول إن الدولة المصرية والقيادة المصرية اهتمت بتمكين المرأة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ثقة متبادلة بين المرأة والقيادة السياسية

وأوضحت ماجدة، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة لمؤشر التمكين السياسي للمرأة فنجد أن 27.4% من المقاعد هي مقاعد برلمانية، فهناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية المصرية والمرأة، وبالتالي هذه الثقة خلقت الكثير من الإنجازات علي الأرض المصرية سواء من قبل القيادة السياسية المصرية للمرأة أو من قبل المرأة للقيادة السياسية، فهناك نوع من التبادل في الآراء بين الطرفين.

وتابعت مقرر المجلس القومي للمرأة، بأن الرئيس السيسي هو أول من نادى بتمكين المرأة المصرية وأطلق مسمى «المرأة المصرية العظيمة» فهذه الكلمة تحمل كل التقدير للمرأة المصرية، فالرئيس السيسي بطرحه مسمى «العظيمات» هي حدوتة جميلة جدا «حدوتة تتعزف وتتغني وتتقال في كل المواقف».