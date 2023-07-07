برنامج الأغذية العالمي: الروبوتات بديلا للإنسان بمناطق النزاعات لحماية العاملين

أعلن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن مركبات النقل التي تستخدم تقنيات الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي قد تبدأ في توزيع حزم الغذاء في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك لإنقاذ حياة العاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

إجراءات لحماية العاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية

وأشارت الأمم المتحدة إلى ارتفاع عدد الهجمات على عمال الإغاثة في السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد عدد النزاعات العنيفة حول العالم، وهذا يدعو إلى اتخاذ إجراءات لحماية العاملين في قطاع الإغاثة الإنسانية.

وفي وقت سابق من هذا العام، فقد برنامج الأغذية العالمي ثلاثة من عماله في صراع السودان.

وصرح برنارد كواتش، رئيس قسم الابتكار في برنامج الأغذية العالمي، بأنه في بعض الأحيان يصبح إرسال سائق أو موظف لتسليم المساعدات الإنسانية أمرًا خطيرًا جدًا، ولذلك يمكن أن يحدث استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات تغييرًا هامًا في هذا المجال.

وأعرب كواتش عن ذلك خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، حيث أوضح أن استخدام التقنيات الحديثة يمكن أن يساعد في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة، مثل القضاء على الجوع.

استخدام المركبات لأول مرة في سوريا

وأشار كواتش إلى أن فكرة استخدام مثل هذه المركبات ظهرت لأول مرة خلال معركة حلب في سوريا بين عامي 2012 و2016، عندما واجه عمال الإغاثة صعوبات في توصيل المساعدات إلى بعض أجزاء المدينة.

وأوضح أن عمليات الإنزال الجوي كانت غالية التكلفة، وكان يتطلب تنفيذها مساحات كبيرة لم تكن متاحة في تلك المناطق في سوريا.

وأفاد "كواتش" بأن برنامج الأغذية العالمي يستخدم حاليًا نحو 50 مركبة في جنوب السودان، ولكن لا يوجد سائقون لتشغيلها، بينما يتم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار، مما يمكن السائقين عن بعد من قيادة المركبات والتحكم فيها.

وأوضح "كواتش" أنه من المقرر أن تكون جنوب السودان، حيث يعاني حوالي 7.7 مليون شخص من نقص الأمن الغذائي، ويتعرضون للفيضانات التي تعيق وصول المساعدات إليهم، هي أول منطقة يتم فيها توزيع حزم الأغذية باستخدام هذه المركبات.