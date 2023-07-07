إصابة طفل إثر سقوطه من أعلى لُعبة بحديقة الكفراوي بالشرقية

أصيب طفل جراء سقوطه من أعلى لعبة داخل حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الرعاية الطبية له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبالها طفلا مصابا على اثر سقوطه من أعلى لعبة بحديقة الكفراوي الكائنة بمدينة العاشر من رمضان.

الإسعاف تنقل المصاب:

تلقت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية إخطارا يفيد إصابة طفلا جراء سقوطه من أعلى لعبة أثناء مرحه ولهوه بحديقة الكفراوي بالعاشر من رمضان، ومن جهتها دفعت الإسعاف بعدد مرفق إلى موقع الحادث.

نقل الطفل للمستشفى

جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى العاشر الجامعي وجرى تقديم الإسعافات الأولية للطفل والاطمئنان عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث بحديقة الكفراوي بالعاشر من رمضان للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصاب، وكان تم نقله للمستشفى فيما تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المتخصصة لمباشرة الواقعة.