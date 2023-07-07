«مصر تستطيع»: باحث يفجر ثورة علمية.. تجاربه على الفئران تنجح في علاج السرطان خلال 10 أيام

كشف ماهر عقل، باحث كيميائي في كلية العلوم بجامعة المنصورة، البالغ من العمر 23 عاما، عن نجاح تجاربه على الفئران في علاج السرطان خلال 10 أيام، قائلا إن البداية كانت عند الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة، حيث تواصل معه وأخبره بأن لديه مبادئ عن نظرية ستكون طفرة في علم الأورام أو في استهداف الخلايا السرطانية.

استهداف الخلايا السرطانية

وأضاف «عقل» خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن الدكتور محمد البيومي لم يتأخر وأوصله بأساتذة في كليات العلوم والصيدلة، موضحا أنه عمل على التوصل لعقار يستهدف الخلايا السرطانية.

ولفت إلى أنه منذ 100 سنة ماضية توصل أحد العلماء لنظرية حصل بموجبها على جائزة نوبل، حيث فسر القواسم المشتركة بين الخلايا السرطانية أو الأورام السرطانية، وأوضح هذا العالم بأن الأورام السرطانية تمتاز بأنها تحب العيش في بيئة حامضية ومنخفضة الأكسجين، وفي الوقت نفسه لاحظ أن الأورام السرطانية تستهلك جلكوز أكبر من الخلايا الطبيعية وهو ما أكدته الأبحاث في الـ100 سنة الماضية.

وأشار إلى أنه في الغالب الأورام السرطانية تستهلك جلكوز أكبر من الخلايا الطبيعية بـ200 مرة تقريبا، وهذا كان هدفه في البحث بكيفية التوصل لمادة تؤدي إلى تسمم للورم وفي الوقت نفسه لا تؤدي هذه المادة للوصول للخلايا الطبيعية.

خلق جزئيات جديدة

وتابع: «الفرضية الخاصة بنا تعتمد على خلق جزئيات جديدة تسمى جزئيات الجلوكوزين، وهي عبارة عن جزئي جلوكوز معدل عبر تفاعل استبدال بسيط بين الصوديوم والجلوكوز أنتج جزئيات جديدة تسمى الجلوكوزين، «إحنا أول من حضرها وأدخلناها للعلاج على خلايا سرطان الثدي خلال 10 أيام».