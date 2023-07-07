«الجارديان»: كندا تواجه صيفا صعبا.. واحتراق 22.2 مليون فدان من الغابات (فيديو)

يحذر مسؤولون كنديون من أن البلاد تواجه «صيفًا طويلًا وصعبًا» من حرائق الغابات إذ حطم الموسم الحالي الأرقام القياسية السابقة وتتوقع التوقعات ارتفاع درجات الحرارة في المستقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

احتراق 22.2 مليون فدان

وأظهرت البيانات الفيدرالية أن أكثر من 9 ملايين هكتار بما يعادلوا 22.2 مليون فدان من البلاد قد احترقت يوم الجمعة، مما حطم الرقم القياسي البالغ 34 عامًا.

وقال مايكل نورتون، المدير العام لمركز الغابات الشمالية، خدمة الغابات الكندية، للصحفيين في وقت متأخر من يوم الخميس: «هذا الرقم خارج المخططات حرفيًا، مع بقاء ثلاثة أشهر أخرى على الأقل في موسم حرائق الغابات النشط، وليس من المبالغة القول إن موسم الحرائق لعام 2023 كان وسيظل محطمًا للأرقام القياسية بعدة طرق».

وفي السابق، كان أسوأ موسم حرائق على الإطلاق في عام 1989، عندما احترق 7.8 مليون هكتار.

155 ألف شخص يترك منزله

وتم إجبار أكثر من 155 ألف شخص على ترك منازلهم، وهو أعلى رقم منذ 40 عامًا، مع أكثر من 4500 شخص تم إجلاؤهم في جميع أنحاء كندا - معظمهم من الأمم الأولى.

ويوجد ما يقرب من 3800 من رجال الإطفاء الإقليميين على الأرض، بمساعدة من القوات المسلحة الكندية، لكن درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في جميع أنحاء البلاد - بما في ذلك المناطق غير المعتادة على الحرائق الخارجة عن السيطرة - استلزمت أيضًا ما وصفه المسؤولون بـ «مستوى غير مسبوق من الدعم الدولي».

وصل ما يقرب من 1800 فرد من 11 دولة للمساعدة في إخماد الحرائق، مع هبوط طواقم الإطفاء من كوريا الجنوبية مؤخرًا، ولكن في الأيام الأخيرة، وقعت كندا اتفاقية مساعدة في حرائق الغابات مع البرتغال، على غرار صفقة أبرمت مع الولايات المتحدة في أواخر يونيو، ومنذ بدء موسم الحرائق، ساعد 3258 من رجال الإطفاء من جميع أنحاء العالم.

وصرح نورتون: «لقد أصبحت جهود مكافحة الحرائق الآن حقًا جهدًا عالميًا».

هذه الحرائق ليست أكبر من المعتاد فحسب، بل إنها أيضًا كثيرة بشكل غير طبيعي.