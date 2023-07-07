مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى.. غير موجودة في السجلات المناخية

فاقت إحدى المدن الجزائرية، ارتفاع درجات الحراة المعهودة بمراحل، لتسجل رقما قياسيا في درجات الحرارة الصغرى، غير موجود على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى

وسجلت مدينة أدرار الجزائرية، أمس الخميس، درجة حرارة صغرى وصلت 39.6 درجة مئوية، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنها تعتبر أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية.

الأرصاد تحذر من ظواهر تؤثر في درجات الحرارة

وخلال الأيام القليلة الماضية، حذرت هيئة الأرصاد، من عدة ظواهر جوية عالمية تؤثر في حرارة الطقس، ويمتد أثرها إلى مصر، وكان أبرزها ظاهرة النينيو التي تتسب في ارتفاع دجات الحرارة بشكل غير مسبوق، وترتبط بأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

ظاهرة النينيو وارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن تحطم درجات الحرارة خلال السنوات المقبلة الرقم القياسي المسجل في عام 2016، الذي شهد قوة استثنائية لظاهرة النينيو، وهو ما حث بالفعل في مدينة أدرار الجزائرية.

منخفض الهند الموسمي وارتفاع الحرارة والرطوبة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض الهند الموسمي، الذي يضرب قارات العالم القديم: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويتسبب في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لتتجاوز 50 درجة مئوية في بعض البلدان، في أغلب أيام فصل الصيف.

ويتشكل منخفض الهند الموسمي في الهند، بداية من شهر أبريل، ويزداد تأثيره خلال شهري يونيو ويوليو، ويمتد إلى مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام وتركيا ومصر، ويضعف تأثيره من شهر سبتمبر، إلى أن يتلاشى تمامًا في أكتوبر.

ويتسبب منخفض الهند الموسمي في انتشار موجات حارة قوية، لكونه قد يسجل قيم ضغط جوي منخفضة، قد تصل إلى أدنى من 995 مليار، خلال شهر يوليو الجاري.