أطباء ينصحون: التشخيص المبكر للمرض «نصف العلاج»

أكد عدد من الأطباء أن أعراض الإصابة ببعض الأمراض يمكن أن تتشابه مع أمراض أخرى، وهو الأمر الذى يصعّب من عملية التشخيص، ما قد يؤدى إلى تدهور الحالة نتيجة تأخر التشخيص أو تناول أدوية لا تتناسب مع طبيعة المرض، وهذا الأمر يحدث عند الإصابة بمرض الفيبروميالجيا، وكذلك التصلب المتعدد وأمراض أخرى لها أعراض متشابهة مع غيرها.

وأكد د. محمد عيسى، أستاذ الصحة العامة، لـ«الوطن»، أنه فى حالة الإصابة بمرض معين، فإن المرض يتغلب على الجهاز المناعى ويستقر بالجسم، وهنا تأتى مرحلة ظهور الأعراض التى يمكن من خلالها الاستدلال على طبيعة المرض، ولكن فى بعض الحالات يصعب التفرقة بين الأمراض لتشابه الأعراض، ما يعيق التشخيص المبكر، الأمر الذى يزيد من خطورة المرض، مضيفاً: «التصلب المتعدد من بين الأمراض اللى انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وأبرز أعراضه خدر القدم وكأن فيها وخز دبابيس، وكمان معظم الوقت المريض بيكون مرهق بخلاف مشاكل فى البلع والكلام، وخسارة التوازن، وانعدام القدرة على التفرقة بين الألوان، وشرب المياه بكثرة ومشاكل فى التبول».

فيما أوضحت د. دينا زمزم، أستاذ المخ والأعصاب، أن جهاز المناعة وظيفته التخلُّص من الخلايا الضارة بالجسم عن طريق الهجوم عليها ومحاولة فرض السيطرة وطردها خارج الجسم، ولكن فى بعض الحالات يحدث خلل فى وظائف الجهاز المناعى، وبالتالى يعيقه هذا الخلل عن القيام بوظيفته.

وأضافت: «فى حالة الإصابة بالتصلب، بنلاقي جهاز المناعة بيهاجم المادة المحيطة بالأعصاب، وده سبب الهجمات اللى بتظهر كل فترة على المريض وبتأثر على صحته»، مؤكدة أن التشخيص الخاطئ يزيد من معاناة المريض ويؤدى إلى إهدار أموال فى فحوصات وعلاجات لن تفيد وقد تضر، ولذلك يجب التركيز على الوصف الصحيح للأعراض حتى لا يتعرض المريض للانتكاسة.

التهاب الكبد الدهنى يشهد ارتفاعاً ملحوظاً بحسب د. جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد المصرى، الذى يشير إلى أن هذا المرض يحدث نتيجة تراكم الدهون فى خلايا الكبد، وإلى جانب تلك الأمراض هناك العديد من الأمراض الأخرى التى تصنَّف كأمراض عصر.

«مختار»: «الفيبروميالجيا» مصنَّف ضمن أمراض العصر

بدورها قالت د. منى مختار، مدير وحدة الأعصاب بمستشفى عين شمس التخصصى، إن تشخيص مرض الفيبروميالجيا الذى يصنف ضمن قائمة أمراض العصر صعب للغاية لكون أعراضه متشابهة مع الأمراض الروماتيزمية ويؤثر على الصحة النفسية للمرضى كأن يدخل المريض فى حالة اكتئاب بسبب الألم المتكرر الذى يتعرض له، ولذلك يلجأ الأطباء إلى تشخيص مرض الفيبروميالجيا على أنه مرض نفسى جسدى: «مفيش فحص أو تحليل قاطع يؤكد تشخيصه علشان كده التشخيص بيكون إكلينيكى، فهو مرض طبيعته مش معروفة لحد دلوقتى ومفيش دليل على إنه مرض جينى فهو حميد يسبب آلالام بس ومابيكونش سبب فى تشوهات المفاصل عكس مرض الروماتويد».

«حسن»: الطفح على الوجه أبرز أعراض «الذئبة الحمراء»

الذئبة الحمراء من بين أمراض العصر التى أثرت فى حياة آلاف المرضى الذين لم يتمكنوا من تجاوز المرض لكونه يحتاج لرعاية من نوع خاص وتشخيص دقيق ومبكر للسيطرة عليه قبل أن يدمر أعضاء الجسم، كما أوضح د. حسن المنسى، طبيب مقيم بأحد المستشفيات، الذى يشير إلى أن مرض الذئبة الحمراء مناعى مزمن يتسبب فى مهاجمة الجهاز المناعى لأعضاء الجسم السليمة، كردّة فعل عند الاشتباه بوجود عدوى فى مجرى الدم، مؤكداً أن وجود طفح على الوجه يشبه أجنحة الفراشة من بين أبرز الأعراض.