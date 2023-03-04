أستاذ أمراض الباطنة في نيوجيرسي: السمنة أحد أخطر امراض العصر

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي، إنّ السمنة مصنفة على أنها مرض مزمن وليست مجرد شكل أو منظر، موضحًا: «أحد أخطر أمراض العصر حاليا هي السمنة وأمراض الجهاز العصبي، وأي طبيب يرى مريضا مصابا بالسمنة والضغط والسكر ويركز على علاج الضغط والسكر دون السمنة فإنه مخطئ».

السمنة مرض في حد ذاتها

وأضاف خضر، خلال تصريحات ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنّ السمنة مرض في حد ذاتها بصرف النظر عما إذا كانت مصحوبة بأمراض أخرى، لدينا أدوية كثيرة جدا تتعامل مع السمنة، كما ان هناك جانب وراثي وراء الإصابة بالسمنة.

الحرص على التمارين الرياضية

وأكد، أنه يجب الحرص على التمارين الرياضية بانتظار وتناول الأكل الصحي: «في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون لفت النظر إلى اختلاف كتلة الجسم وفقا للسلالة أو الجنسية، فالأسيويين من الصين واليابان لو أنهم مصابون بالضغط والسكر وكتلتهم الجسمية 26 فإنهم يجب أن يتم التعامل معهم على أنهم يعانون من زيادة في الوزن، أما الأمريكيين من أصل أفريقي يكون معدل الكتلة لديهم أعلى بعض الشيء لأن سلالتهم تميل إلى الوزن الزائد، أي أن هوية الشخص والسلالة التي ينحدر منها تحدد ما إذا كانت كتلة الجسم مناسبة أم لا».