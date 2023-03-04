رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ أمراض الباطنة في نيوجيرسي: السمنة أحد أخطر امراض العصر

كتب:

شريف سليمان
11:41 م | السبت 04 مارس 2023
السمنة

السمنة

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ أمراض الباطنة بولاية نيوجيرسي، إنّ السمنة مصنفة على أنها مرض مزمن وليست مجرد شكل أو منظر، موضحًا: «أحد أخطر أمراض العصر حاليا هي السمنة وأمراض الجهاز العصبي، وأي طبيب يرى مريضا مصابا بالسمنة والضغط والسكر ويركز على علاج الضغط والسكر دون السمنة فإنه مخطئ».

السمنة مرض في حد ذاتها 

وأضاف خضر، خلال تصريحات ببرنامج مساء dmc على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنّ السمنة مرض في حد ذاتها بصرف النظر عما إذا كانت مصحوبة بأمراض أخرى، لدينا أدوية كثيرة جدا تتعامل مع السمنة، كما ان هناك جانب وراثي وراء الإصابة بالسمنة.

الحرص على التمارين الرياضية

وأكد، أنه يجب الحرص على التمارين الرياضية بانتظار وتناول الأكل الصحي: «في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون لفت النظر إلى اختلاف كتلة الجسم وفقا للسلالة أو الجنسية، فالأسيويين من الصين واليابان لو أنهم مصابون بالضغط والسكر وكتلتهم الجسمية 26 فإنهم يجب أن يتم التعامل معهم على أنهم يعانون من زيادة في الوزن، أما الأمريكيين من أصل أفريقي يكون معدل الكتلة لديهم أعلى بعض الشيء لأن سلالتهم تميل إلى الوزن الزائد، أي أن هوية الشخص والسلالة التي ينحدر منها تحدد ما إذا كانت كتلة الجسم مناسبة أم لا».

اقرأ المزيد:

ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة ينتحل صفة طبيب تغذية.. «ينتج علاج السمنة»

8 طرق لحماية الأطفال من زيادة الوزن في اليوم العالمي لمقاومة السمنة

العالم ينتفض ضد السمنة.. متى يلجأ المريض لعمليات تكميم المعدة؟

«الصحة» تحدد قائمة الممنوعين من الحج 2023.. منهم مرضى «السمنة المفرطة»

«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بخشونة الركبة: «السمنة خطر تخلصوا منها»

استشاري غدد تحذّر من علاج السمنة بأدوية السكر: تؤذي الغدة الدرقية

حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة لعلاج السمنة والنحافة في قرية بالمنوفية

القبض على سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة لعلاج السمنة والنحافة في المنوفية
بقلم شريف سليمان